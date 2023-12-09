9 لجان للمغتربين بسوهاج للتصويت في انتخابات الرئاسة.. اعرف الأقرب لك

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتهاء المحافظة من تجهيز 9 لجان للوافدين بمحافظة سوهاج، سواء من الطلاب أو العاملين، ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن هذه اللجان تغطي المحافظة بأكملها.

خريطة لجان الوافدين في انتخابات الرئاسة بسوهاج

وحدد محافظ سوهاج خريطة أماكن لجان المغتربين في محافظة سوهاج، وفقا للهيئة العليا للانتخابات كالتالي:

- لجنة انتخابات في محطة قطارات سكة حديد سوهاج، تتبع دائرة قسم أول سوهاج.

- لجنة انتخابات معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الأزهري بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج للمغتربين، تتبع قسم ثان سوهاج.

- لجنة انتخابات المغتربين بالمدرسة الثانوية الفندقية بقسم الكوثر.

- لجنة انتخابات وافدين بالوحدة الصحية بقرية الأحايوة شرق أخميم، بمركز أخميم.

- لجنة انتخابات مغتربين بالجمعية الزراعية بقرية محمود البنا بالمنطقة الصناعية بمركز جرجا.

- لجنة انتخابات وافدين مدخل مصنع أسمنت المصريين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة.

- لجنة انتخابات وافدين بالمجمع الصناعي لمصنع الهدرجة بقرية أولاد عزاز، بمركز سوهاج.

- لجنة انتخابات وافدين بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمركز سوهاج.

- لجنة انتخابات وافدين بمجمع صوامع غرب بالمنطقة الصناعية بمركز طهطا.

3 ملايين ناخب في سوهاج

وأوضح «الفقي»، تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بسوهاج، لاستقبال 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا، من أبناء محافظة سوهاج، ممن لهم حق الانتخاب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر لها بداية من غد الأحد، حتى الثلاثاء المقبل.