محافظ مطروح: توفير كرسي متحرك أمام كل لجنة في انتخابات الرئاسة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح استعدادات وتجهيزات اللجان الانتخابية والجاهزية لانطلاق العُرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأحد، ولمدة 3 أيام، في جميع اللجان بمراكز ومدن المحافظة الثمانية.

نظافة اللجان في مطروح

قال محافظ مطروح، في بيان، إن رؤساء المدن تابعوا خلال الساعات الأخيرة، قبل انطلاق انتخابات الرئاسة، التجهيزات الإدارية للتأكد من نظافة عامة خارج وداخل المقار الانتخابية، وتوفير كراسي استراحات للناخبين وتيسير وصولهم.

كرسي متحرك أمام كل لجنة في مطروح

وأضاف محافظ مطروح، أن هناك تنسيقًا مع رؤساء المدن والقري، وتوفير سبل الراحة، مع توفير كرسي متحرك لذوي الهمم أمام كل لجنة، والاطمئنان على استراحات القضاة، في جميع المراكز.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ عدد اللجان علي مستوى مطروح يسجل 235 لجنة، من بينها 200 لجنة فرعية لأهالي المحافظة المسجلين بالكشوفات الانتخابية، بالإضافة إلى لجان الوافدين وعددهم 35 لجنة في 6 مدن.