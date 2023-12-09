محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، عدد من مراكز ولجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، للاطمئنان على جاهزيتها وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

منح مكافأة مالية لمدير مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية

وقرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، منح مكافأة مالية لمدير مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، وذلك تقديرًا لجهوده في التجهيز والإعداد الجيد لاستقبال الناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي تضمها المدرسة.

كما شدد على توفير ماكينات كهرباء احتياطية بمحيط المراكز الانتخابية التي تضم كتلة تصويتية كبيرة، والتأكد من توافر مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع المحيطة باللجان.

تفعيل غرف عمليات رئيسية بالوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام سير العملية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة تبلغ 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً و82 لجنة فرعية منها 7 لجان للوافدين.