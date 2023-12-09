حياة كريمة تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن مشاركتها الرسمية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

مسؤولية التوعية المجتمعية

حياة كريمة تحمل على عاتقها مسؤولية التوعية المجتمعية بمختلف القضايا التي تمس حياة المواطن المصري وعلى رأس تلك القضايا مفهوم المواطنة الفعالة، ويأتي من هذا المنطلق تطور دور ومسؤولية حياة كريمة بانضمامها الرسمي لمتباعي الانتخابات الرئاسية2024 في سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها في تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية.

وأعلنت المؤسسة أنها تتشرف بلعبها هذا الدول في السياق الفريد للانتخابات الرئاسية الحالية في مصر.

وأشارت حياة كريمة أنها تستهدف من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية، وعلى التوازي تهتم حياة كريمة بحث الشباب على المشاركة بدور فعال في مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أنواعها، وتستخدم مؤسسة حياة كريمة منهاجية منضبطة في اختيار الشباب المشارك في متابعة العملية الانتخابية.

مشاركة المتطوعين في الانتخابات

ويشارك نيابة عن مؤسسة حياة كريمة 11 ألف متطوع تم تسجيلهم لمتابعة الانتخابات في 9 آلاف مقر انتخابي.

وكانت حياة كريمة قد استثمرت في تدريب وتأهيل متطوعيها في ملف التطوع والمشاركة المجتمعية على مدار أشهر وتدريب عملي على مدار 4 أعوام في خدمة الأسر الأكثر احتياجا بالتوازي مع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي حياة كريمة.

وأكدت حياة كريمة على الالتزام بالحياد والالتزام بالمعايير التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات طوال مهمة متابعة الانتخابات، كذلك تركز حياة كريمة على التزامها بالقوانين واللوائح المحلية التي تحكم متابعة الانتخابات، وتعاونها المفتوح مع كافة الشركاء في متابعة العملية الانتخابية أصحاب السمعة الطيبة في جهود المتابعة.

جدير بالذكر أنه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902.

وتضم المؤسسة ما يزيد على 45 متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات.

وتمتلك المؤسسة 27 مقرا في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية، وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية.

كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في أبعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة المحافظات.