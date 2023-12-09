رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعي استعدادا للانتخابات الرئاسية

رفعت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، برئاسة الدكتور إبراهيم راجح، حالة الطوارئ القصوى؛ لاستقبال الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق غدا على مدار 3 أيام.

مستشفى بنها الجامعي يستعد للانتخابات الرئاسية

أكّد «راجح» رفع حالة الجاهزية والطوارئ للتعامل السريع مع أي مواقف مشيرا إلى التنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان محافظة القليوبية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة، لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

دعا مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، أبناء مصر للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية غدا؛ لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها.

في سياق متصل، أعلنت مستشفيات بنها الجامعية رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

أكّد الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام ووحدات المستشفيات، والاستقبال والطوارئ، اعتبارا من اليوم، استعدادا للانتخابات الرئاسية مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

شدد «الدخاخني» على تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعة، والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.