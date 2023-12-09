للمغتربين في القليوبية.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 2024

انتهت محافظة القليوبية من تجهيز لجان انتخابات الرئاسة 2024 في أنحاء المحافظة وعددها 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بعدد 484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، كما أعلنت المحافظة في بيان لها أماكن وعناوين اللجان للمغتربين للتصويت في الانتخابات.

أماكن وعناوين لجان التصويت للمغتربين في انتخابات الرئاسة 2024 بالقليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية للمغتربين أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، في 9 لجان على مستوى المحافظة خلال انتخابات الرئاسة المقررة انطلاقها غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المحافظة أنه جرى تخصيص 9 لجان على مستوى المحافظة للمغتربين في القليوبية كالتالي:

- قسم أول العبور مدرسة الـ70 مترا للتعليم الأساسي حي الشباب في منطقة 70 متر بمدينة العبور.

- قسم أول العبور مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات شارع الصحافة الحي التاسع بمدينة العبور.

- قسم أول شبرا الخيمة محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

- قسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية رقم واحد شارع الأمير الرئيسي.

- قسم الخصوص معهد أبو بكر الصديق الأزهري شارع البترول بعزية النورة بالخصوص.

- قسم ثان بنها مدرسة بنها الثانوية بنات شارع الاستاد أمام نادي سيتي كلوب مدينة بنها.

- قسم ثان شبرا الخيمة شركة أنابيب البترول منطقة مسطرد بشبرا الخيمة ثان.

- مركز الخانكة مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية المشتركة رقم 2 في أبو زعبل وسط عزبة الأبيض.

- مركز الخانكة مدرسة قنديل الإعدادية بنين عرب العيايدة شارع المدرسة.

تجهيز المقرات الانتخابية في القليوبية

وأكد البيان تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، حيث جرى الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وأكدت محافظة القليوبية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن الديمقراطية، كما حثت المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.