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التنسيقية تسلم البرنامج الانتخابي للمرشحين الأربعة في المقرات الرئيسية

كتب:

محمد أباظة
09:19 م | السبت 09 ديسمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بالحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة لرئاسة مصر 2024 – 2030.

وخلال اللقاءات سلمت التنسيقية الحملات الانتخابية، نسخة من البرنامج الانتخابي المُعد من قبل التنسيقية للرئيس القادم، والذي صاغته بعد أن أجرت 62، لقاءً وزيارة مع عدد من الأحزاب والنقابات والهيئات القومية والدينية وجولات بالمحافظات الحدودية.

وركزت اللقاءات على تقديم أبرز الأفكار والحلول المُتضمنة في البرنامج، ومختصر عن أبرز الآليات التي تضمن الوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو التنمية في مظلة ديمقراطية، والسبيل في تحقيق ذلك السلام الداخلي والعالمي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.