عضو التنسيقية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قالت الدكتورة مريم طلعت السادات، القيادية بحزب الإصلاح والتنمية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني وحق دستوري للمواطنين، مؤكدة أهمية النزول والاختيار في هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن.

المصريون يضربون أروع الأمثلة في الانتخابات

وأضافت السادات في بيان لها اليوم، أن المصريين دائما ما يضرب بهم أروع الأمثلة في النزول للاستحقاقات الدستورية سواء كانت رئاسية أو نياببة أو استفتاءات: «المصريون سيبعثوا برسائل تعكس وعيهم بأهمية المشاركة وصياغة مستقبل وطنهم الذي نحلم جميعا له بالأفضل».

العالم ينتظر المشهد الانتخابي في مصر

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «العالم ينتظر المشهد الانتخابي المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا الظروف الحالكة التي تحيط بنا من جميع الجهات وتؤثر في أمننا القومي، فيجب المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالصوت لمن يراه مناسبًا».

وأوضحت القيادية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي في توقيت يتطلب وعي عال ومشاركة كبيرة من المصريين، الذين يدركون الإخطار التي تحيط بوطنهم من الخارج خاصة بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة.