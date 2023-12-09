عضو التنسيقية: الانتخابات الرئاسية حدث تاريخي بالغ الأهمية

أكد يوسف عماد أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة المصرية حققت نتائج مثمرة في توعية الشعب المصري خلال الفترة الماضية، بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شؤون الوطن، حيث ارتكن إلى مساندة وتأييد واصطفاف الشعب، والوعي المسؤول خلفه، وأسفر الوعي عن اتساع المشاركة من كل الطوائف.

سلم التغيير يأتي من بوابة الانتخابات

وأعرب أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر عن ثقته في الشعب المصري واقتناعه بأن سلم التغيير يأتي من بوابة الانتخابات دون غيرها، وهذا الاختيار ينبغي أن يقوم على قيم المجتمع ومصالح الدولة العليا، وليس لمصالح فئة أو جماعة بعينها.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الدولة المصرية تعيش حدثا تاريخيا بالغ الأهمية خلال الأيام القادمة، وهو الاستحقاق الدستوري الأهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية، التي تسفر عن رئيس للدولة المصرية لمدة ست سنوات مقبلة.