«التنسيقية» تشارك في مؤتمر بجامعة الجلالة لتشجيع المشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجامعة الجلالة الأهلية مؤتمرا في الجامعة، تحت شعار «نعم للمشاركة لا للشائعات خليك إيجابي»، وسط حضور طلابي كثيف، من مختلف كليات جامعة الجلالة الأهلية، وحضور أعضاء هيئة التدريس، وذلك في ضوء الاهتمام بتوعية الشباب بالشائعات التي تواجه الدولة المصرية، وتشجيع المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، والدكتور هشام الحلبي.

من جهتها، وجّهت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر في كلمتها لطلاب جامعة الجلالة لمشاركتهم في الحلقات النقاشية التي أجرتها التنسيقية في إطار حملتها الانتخابية نعم للمشاركة، وأن التنسيقية كيان ممثل فيه مختلف الأيديولوجيات، و26 حزبا سياسيا.

وأضافت أن التصويت حق وواجب، وأن الوصول إلى شكل التصويت الحالي والإدراج في قوائم الناخبين، والتصويت بالرقم القومي من أهم المكتسبات التي سهلت على الشباب المشاركة.

وأكدت أن كل صوت هو قوة للدولة في كل التحديات التي تواجه مصر لأول مرة في تاريخها من الأربعة اتجاهات.

وأوضحت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يحمله شعار التنسيقية «نعم للمشاركة الإيجابية»، متابعة: «ونحن نحرص على مشاركة الشباب فهى نابعة من أهمية الشباب في صناعة المستقبل، ومن الضروري أن كل فرد من المجتمع يشعر بأهميته ودوره في الحياة السياسية وهو الهدف الذي تتبناه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

ودعت الشباب إلى الاطلاع والمشاركة في كافة الأنشطة التى تقوم بها التنسيقية وتنشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من صالونات وورش وذلك لزيادة الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت الفرق بين الدستور والقانون وأهميتهما في الحياة السياسية، وتحدثت عن مفهوم الإيجابية بشكل عام وكيف أنها تؤثر على حياة الإنسان وتطوره بشكل مباشر وأنها تتولد من داخل كل فرد، وأهمية التطوير المستمر للذات والمعرفة الشاملة التى تتيح وتوفر فرص مختلفة للانسان.

في كلمتها، أشارت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ما يشهده الشباب من تمكين غير مسبوق وأن شباب الجيل الحالي محظوظ لاهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب، وأن التنسيقية تعد إحدى أشكال هذا التأهيل والتمكين، وأن الضمانة للمحافظة على مكتسبات الشباب هى بالمشاركة الإيجابية الفعالة في الحياة العامة، وأن المشاركة في التصويت بـ الانتخابات الرئاسية هي حق وواجب لا يجب التخلي عنه.

وأشارت إلى أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، ووجهت الشباب إلى المواقع الحكومية التي تنشر البيانات الرسمية، منها مركز معلومات مجلس الوزراء، وموقع مجلس الوزراء وخطة مصر 2030 من موقع وزارة التخطيط.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب التنسيقية، والنائبة راجية الفقي والنائبة نهى أحمد زكي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتور نور الشيخ، عضو التنسيقية.