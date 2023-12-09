«تموين الدقهلية»: «انزل شارك» تشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تنظيم مديري الإدارات التموينية حملة «انزل شارك»؛ لتوعية أصحاب المخابز والتجار التموينين وأصحاب مستودعات الغاز ومحطات تمويني السيارات والعاملين بكافة الإدارات والمكاتب التموينية، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

أوضح «دايرة» في بيان، أنّ الحملة جاءت في المراكز الآتية: «المطرية- المنزلة- الجمالية- ميت سلسيل- منية النصر- تمي الأمديد- السنبلاوين- بني عبيد- دكرنس- مركز المنصورة- بندر المنصورة- شربين- اجا- بندر ميت غمر- مركز ميت غمر- طلخا- نبروة- بلقاس- جمصة».

أكد أنّ الحملة عملت على نشر الوعي لضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، والتصويت داخل صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية، من أجل مصر وظهر دور عظيم للمرأة في نشر الوعي، من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وتوعية المرأة بدورها في نشر الوعي لدى الشباب والأهل.

أشار إلى أن كل مواطن له دورا في العملية الانتخابية خاصة الشباب أمل وعماد المستقبل، الذين كان لهم الدور البارز في نشر الوعي، فضلا عن أهمية مشاركة كبار السن في الانتخابات الرئاسية.