اقرأ في عدد الوطن غدا: بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام تحت إشراف قضائي كامل

تقرأ في عدد «الوطن»، غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- اليوم.. بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام تحت إشراف قضائى كامل

- صوتك.. مستقبلك

- مليون ناخب يدلون بأصواتهم أمام 11 ألفاً و631 لجنة.. و«الوطنية للانتخابات»: قاضٍ لكل صندوق لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.. وحملات المرشحين الأربعة تشكل غرف عمليات وتنتهى من توثيق توكيلات المندوبين وتوزيعهم على اللجان

- أمانات «الأحزاب» تكثف حملات توعية المواطنين بأهمية المشاركة لدعم الاستقرار.. و«الحوار الوطنى وحياة كريمة»: التصويت واجب ويعتبر أولى خطوات الإصلاح.. و«الصحة» تدفع بـ1699 سيارة إسعاف و11 لانشاً نهرياً وترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

- توافق «مصرى - روسى» على وقف إطلاق النار فى غزة

- 7 آلاف جثة تحت الأنقاض فى قطاع غزة

- السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة كلية الشرطة.. ويثمن تضحيات أبناء الجهاز فى مواجهة الإرهاب

- أشلاء الشهداء تهدد بنشر الأوبئة

- «كولر» يعيد ترتيب البيت الأهلاوى ويستبعد خمسة لاعبين من المشاركة

- حالة استنفار فى «الداخلية» لتأمين الانتخابات

- توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان للتصويت

- تحلل الجثث تصدر عنه غازات سامة وحشرات والمياه الملوثة تصيب الأهالى بالأمراض

- شهادات وفاة دون أسماء بسبب تعذر تعرف العائلات على هوية ضحايا العدوان

- المسعفون: نجمع الأشلاء فى خيام المستشفيات.. والأعداد تفوق قدرتنا

- مشاركة أوسع للبنوك فى مبادرة البنك المركزى للشمول المالى حتى 15 ديسمبر

الصفحة الثانية

- صوتك.. مستقبلك

- رئيس «الوطنية للانتخابات»: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع انتخاباتها للإشراف القضائى الكامل.. وقاضٍ لكل صندوق لضمان الشفافية

- المستشار حازم بدوى: لجان رصد لمراقبة أوجه الإنفاق على الدعاية ووصول القضاة إلى مقارهم.. و«قضايا الدولة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة الاقتراع

- المستشار أحمد بنداري: عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيُدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزاً انتخابياً

- خريطة الانتخابات الرئاسية 2024

الصفحة الثالثة

- حملات المرشحين تنتهي من توثيق توكيلات المندوبين وتوزيعهم على اللجان

- «فوزى»: حملة السيسي حريصة على المنافسة الشريفة والالتزام بضوابط «الهيئة الوطنية».. و«الشقنقيرى»: شكّلنا غرفة عمليات تضم 50 شاباً من المؤيدين لـ«عمر» فى المحافظات للمتابعة والرصد.. و«خليل»: حررنا توكيلات لـ5000 عضو فى «حملة زهران» بعد تدريبهم على سبل متابعة عملية الاقتراع

- «الصباحى»: عقدنا لقاءات مع عدد من المنظمات الحقوقية ودرّبنا مندوبينا على توثيق عملية التصويت لـ«يمامة»

- «المجتمع المدنى» يبدأ أعمال رصد ومتابعة الاقتراع

- «الحوار الوطنى وحياة كريمة» يحثان على المشاركة: واجب وطنى

- «العربية لحقوق الإنسان»: نتابع عملية التصويت داخل 135 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

- و«ائتلاف نزاهة»: توزيع المندوبين على 2400 مقر انتخابى.. ونصدر تقارير يومية حول سير الاقتراع

- «سلماوى»: أدلِ بصوتك دفاعاً عن الوطن و«عبدالعزيز»: أولى خطوات الإصلاح

- «الإسعاف»: 4 آلاف من طاقم الهيئة مؤهلون لتأمين المشاركين فى الاقتراع

- أمانات الأحزاب بالمحافظات تكثف حملات توعية المواطنين

- «التنسيقية»: غرفتا عمليات للمتابعة ومجموعة عمل لصياغة برنامج يعبر عن كل التوجهات لضمان التشاركية والتوافق.. و«مستقبل وطن»: المشاركة ضرورة ملحة لدعم الاستقرار.. و«حماة الوطن»: الانتخابات ستشهد إقبالاً كبيراً

الصفحة الرابعة

- طوارئ فى المحافظات.. حملات نظافة وتمشيط وغرف عمليات للمتابعة وخطة للتأمين الطبى

- 283 مقراً انتخابياً فى 10 دوائر تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بـ«الفيوم».. وتوزيع سيارات الإسعاف على اللجان فى «كفر الشيخ» للتعامل الفورى حال حدوث أى طارئ وقت إجراء التصويت

- 4 ملايين و699 ألفاً و932 ناخباً وناخبة لهم حق التصويت فى 980 مركزاً انتخابياً بـ«الشرقية»

- «الهجان» يدعو أهالى القليوبية للمشاركة ومباشرة حقهم الدستورى فى اختيار الرئيس

- محافظ الدقهلية يتابع الاستعدادات النهائية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام.. وجولات ميدانية لرؤساء أحياء السويس للتأكد من جاهزية اللجان.. والمحافظ يشدد على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية

- «التنمية المحلية»: توفير الراحة للناخبين

- «التعليم»: 8563 مدرسة جاهزة للتصويت

- تجهيز وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان ومصدر احتياطى للتيار الكهربائى

- «الصحة» تدفع بـ1699 سيارة إسعاف و11 لانشاً نهرياً.. وترفع الاستعداد بالمستشفيات

- الجامعات: مسيرات وحملات لحث الطلاب على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية

- «التعليم العالى»: على المجتمع الأكاديمى تحقيق مشاركة فعالة وإيجابية فى الاستحقاق الدستورى.. و«الأعلى للجامعات»: الدراسة منتظمة

الصفحة الخامسة

- مشاركة أوسع للبنوك فى مبادرة «المركزى» للشمول المالى

-21 مصرفاً تعلن تقديم خدمات أساسية مجاناً.. وخبراء: خطوة مهمة لدعم شرائح المجتمع اقتصادياً

- «الأهلى» يستضيف ثانى اجتماعات تحالف البنوك «العربية - الصينية» فى مصر

- أكاديمية «السويدى» تحتفل بأول فصل لذوى القدرات الخاصة

- «بلتون»: تمويل طويل الأجل لصالح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

- جرمين عامر توقع عقد نشر كتابها الثانى «50 لقطة ميتافيرسية»

- «CIB» يدعو المؤسسات المصرفية لمجابهة التغيرات المناخية

- بشراكة الوكالة الأمريكية.. إطلاق أول مركز توظيف بمحافظة سوهاج

الصفحة السادسة

- تنتج أصنافاً مقاومة للأمراض وتنهض بالإنتاج الزراعى

- «ترخيص المشاتل»

- أول طريق «جودة الشتلات»

- خطط للتوسع فى «المشاتل المرخصة والشتلات المعتمدة»

- رئيس «بحوث البساتين»: الشتلات المعتمدة معروفة بدقة صنفها وإنتاجيتها وجودتها.. ووكيلة «البحوث»: تدعم زيادة الإنتاجية والتصدير

- شروط ترخيص مشتل «شتلات فاكهة معتمَدة»

- مُزارعون عن معاناة «الشتلات غير المعتمدة»: تنشر الأمراض وتزيد استخدام المبيدات

- «عضام»: إنتاج الشتلات المعتمَدة طريق الحصول على نباتات ذات جودة

- رئيس «فحص التقاوى»: 236 مشتل فاكهة معتمَداً.. وخطة لترخيص كل المشاتل خلال عام

- «ليلة»: تُربك الفلاحين فى التسميد والرش والحصاد.. و«الحصرى»: خسائرها ضخمة

الصفحة السابعة

- 7 آلاف جثة تحت الأنقاض فى قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلى

- «أشلاء الشهداء».. كارثة تهدد بنشر الأوبئة

- جثث متحللة ونفايات صلبة ومياه ملوثة تهدد بظهور مخاطر بيئية وصحية

- مدير البيئة الفلسطينى: تحلل الجثث تصدر عنه غازات سامة وديدان وحشرات.. ولجوء المواطنين للمياه غير الصالحة لسد احتياجاتهم يتسبب فى أمراض الجهاز الهضمى ويهدد حياة أهل القطاع.. واستخدام الاحتلال مواد محرمة دولياً مثل الفوسفور الأبيض يعجّل بالكارثة.. وغزة دخلت دائرة الوباء والأمراض المعدية

- مشاهد رعب عاشها الباحثون عن ذويهم أسفل الركام وفى ثلاجات الموتى

- المسعفون: «نكفّن الشهداء بأغطية الوسائد ونجمع الأشلاء بخيام المستشفيات»

-«الغول»: جثث أبناء عمى كانت أشلاء صغيرة تم تكفينها ودفنها بمقبرة جماعية

- «البحيصى»: هذه أصعب حرب اندلعت بالقطاع.. وأعداد الشهداء كثيرة تفوق قدرتنا

- بسبب تعذر التعرّف على هوياتهم.. إصدار شهادات وفاة للشهداء بدون أسماء

- الطب الشرعى: ننتظر 48 ساعة لحين تعرّف أهل الشهيد عليه.. ولا نحتفظ بالأشلاء بعد مرور 3 أيام من الوفاة

الصفحة الثامنة

- المواطن صاحب الفضل الأول والأخير

- أبوكف رقيق «بيصور»

- معرض «بهجة الروح» بعدسة الصغار

- من الكارتون إلى الواقع

- مغامرات الأطفال فى مملكة النحل

- فلوكة وخيل وشلالات.. «وادى الريان» كامل العدد