الفنان أحمد عبدالعزيز: المصريون صوتهم غالٍ.. ومشاركتهم بالانتخابات مسؤولية وواجب

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مهمة، موضحًا أنها مسؤولية وواجب وطني على كل مصري.

واجب على كل مصري النزول

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إنه واجب على كل مصري النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث تختلف الانتخابات الحالية عما سبق في ظل المصداقية والنزاهة والشعور بالمسؤولية العامة تجاه الوطن.

المصريون صوتهم غالٍ

وشدد على أن الأحداث في غزة ألقت بظلامها على مصر، مضيفًا:«المصريون صوتهم غالٍ، وإن شاء الله ستشهد الانتخابات زخما وإقبالا كبيرا».

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كل الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.