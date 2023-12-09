قصواء الخلالي: الجميع يراهن على وعي الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأسبوع الجاري استثنائي لأنه أسبوع تقرير مصير ومستقبل ورؤية القادم للشعب المصري.

الشعب سيخرج غدا للإدلاء بصوته

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن غدا يخرج الشعب المصري للتصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، مرورا بانتهاء التصويت وخروج النتائج؛ ليبدأ التعامل في آلية جديدة وصورة جديدة وحالة جديدة للدولة المصرية بناء على ما اختاره المصريون.

وأشارت إلى أن الجميع يثق ويراهن على وعي الشعب المصري في هذه المرحلة.

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها في التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع من كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، وعملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.