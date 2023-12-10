تعد خطوات استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، واحدة من أهم احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، إذ تعطيهم امتيازات عديدة في حياتهم، كما أنّ المحافظات المصرية نفذت مبادرات عدة للوصول إلى ذوي الهمم للتعريف بالخطوات وكيفية التقديم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، بحسب ما أُعلن رسميًا ضمن «مبادرة هنوصلك» التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر.

طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

وتتمثل خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، في الآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي، ومكان الكشف.

- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.

- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني، لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تجري وزارة التضامن، الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.

- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المتقدم.

مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملة

وتبرز أهمية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من ذوى الإعاقات والأمراض المزمنة، كونهم يتمتعون بعدد من المميزات، منها:

- خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.

- القدرة على جمع بين معاشين.

- التقدم للحصول على سكن حكومي.

- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية لتقديم الحصول على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية كافة.

- فرص تعيين تصل لنسبة 5% من إجمالي العاملين بالمؤسسات.