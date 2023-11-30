قبول 50 تظلما من مستحقي كارت الخدمات المتكاملة في مطروح

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، عقد 3 لجان للنظر في تظلمات راغبي الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة التي تُستخرج لذوي الهمم، وجرى قبول 50 تظلما حتى الآن من المتقدمين واستخراج كارت الخدمات لهم، في ظل اهتمام الدولة بذوي الهمم وتقديم الدعم الدائم لهم في مختلف القطاعات.

لجنة لفحص تظلمات راغبي بطاقات الخدمات المتكاملة بمطروح

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن اللجنة الأخيرة للتظلمات لراغبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي ناظرت الحالات المتقدمة وبحثت اللجنة حالتهم، في ظل تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن على الجميع ومساعدتهم في الإجراءات.

الاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، أن من يحصل على كارت الخدمات المتكاملة من المواطنين، من لديه إعاقة أو تعرض لحادث تسبب له في حدوث نسبة عجز أو غيرها ممن تبحثه اللجنة، وتقوم بتقييم وضعه وحالته الصحية، وهل يوجد لديه أي نسبة عجز تسبب له أي إعاقة، ومن يثبت حقه في ذلك توافق عليه اللجنة.