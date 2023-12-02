أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عن أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في سوهاج تنشرها الوطن في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

وجاءت أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في سوهاج على النحو الآتي:

أماكن تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة بسوهاج

وجاءت أماكن تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة في محافظة سوهاج على النحو الآتي:

- مكتب تأهيل بإدارة أخميم

- مكتب تأهيل بإدارة دار السلام

- مكتب تأهيل بإدارة طما

- مكتب تأهيل بإدارة طهطا

- مكتب تأهيل بإدارة ساقلتة

- مكتب تأهيل بإدارة سوهاج

- مكتب تأهيل بإدارة المراغة

- مكتب تأهيل بإدارة جرجا

- مكتب تأهيل بإدارة المنشأة.

- مكتب تأهيل بإدارة البلينا.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة التضامن، أن أي معاق يستطيع التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، من خلال الدخول هنا.

- اختر «حجز موعد الكشف الطبي»، لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- يجري اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة، عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة.

- بعد ذلك يجري إرسال التقرير الطبي للشخص ذوي الإعاقة، إلى وزارة التضامن، عبر النظام الإلكتروني، لاستكمال الكشف الوظيفي واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.