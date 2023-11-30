كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة «هنوصلك»، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم الخميس، موضحة أنَّ الحملة بدأت تجوب المحافظات منذ أغسطس الماضي في المحافظات الآتي ذكرها: «الشرقية - شمال سيناء - قنا - القاهرة - الجيزة - سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - القليوبية - السويس - المنوفية - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ».

أماكن حملة هنوصلك اليوم

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الأماكن التي تجوبها حملة «هنوصلك» اليوم، تأتي وفقا للجدول التالي:

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي:

- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الإعاقة الذهنية.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».