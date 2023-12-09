لتوعية الشباب.. «الرواق الأزهري» ينظم ندوة لتصحيح المفاهيم بالدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، قيام الرواق الأزهري بتنظيم ندوات لتصحيح المفاهيم لدى النشء بمركز شباب أوليلة بميت غمر، اليوم السبت 9 ديسمبر.

فعاليات محاضرات برنامج الرواق الأزهري بالدقهلية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أنه جرى تنفيذ فعاليات محاضرات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسر بالتعاون مع الأزهر الشريف «الجامع الأزهر» خلال شهر ديسمبر، وجاء اللقاء الثاني بمركز شباب أوليلة التابع لإدارة شباب ميت غمر.

وأوضحت، أن الرواق يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب.

وأشارت إلى قيام الشيخ أحمد ياسر من علماء الأزهر الشريف بإلقاء محاضرة بعنوان «خطورة الغيبة»، وتأثيرها على الشباب، والعمل على توعية الشباب بما يدور من حولهم.