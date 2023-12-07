مؤسسات تمويل دولية تروج لشراكة مع مصر لتنفيذ برنامج «نُوَفّي» بفعاليات COP28

شارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مؤتمر المناخ COP28، بفيلمين يبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» قبيل مؤتمر المناخ COP27.

وتسلط الأفلام الضوء، على الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لدفع التحول الأخضر في مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يبرز الفيلم الترويجي الذي أنتجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة – مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذي يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.

كما يتضمن الفيلم شهادات من المهندسين والعاملين في مشروعات الطاقة التي يسهم البنك في تمويلها في مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

واتصالًا أنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، في التأهيل الفني والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار.

كما يتضمن الفيلم شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التي تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة.

وتمثل الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي للتنمية الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تنفيذ مشروعات محوري الطاقة والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.