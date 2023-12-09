نقل حكم بالدوري الإسرائيلي للرعاية المركزة بعد إصابته بصاروخ أطلق من لبنان

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، مساء اليوم، أن أحد حكام الدوري الممتاز والذي يخدم كجندي احتياط أصيب بجروح خطيرة، نتيجة إطلاق صاروخ كان قادماً من الأراضي اللبنانية.

الحكم نيف ستيف يخدم كجندي احتياطي

وبحسب المعلومات التي ذكرتها الصحيفة فإن الحكم نيف ستيف، عمره (28 عاما)، ويخدم كجندي احتياطي على الحدود الشمالية، بجروح خطيرة أمس برصاصة أطلقت من لبنان على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مطاط بالجليل الأعلى.

وأوضحت الصحيفة أنه قد تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مركز رمبام الطبي في حيفا، وبعد إجراء العملية الجراحية له، تم إدخاله إلى العناية المركزة.

مقتل نجل شقيقة رئيس أركان جيش الاحتلال سابقا بعبوة ناسفة

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي السابق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الحالي جادي آيزنكاوت أعلن مقتل نجل شقيقته بعبوة ناسفة في منطقة جباليا، وذلك بعد يومين من مقتل تجله الأصغر خلال المعارك في غزة.