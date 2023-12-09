رابط وخطوات التسجيل للمصريين الراغبين في العودة من غزة

أتاحت وزارة الخارجية المصرية لمواطنيها وعائلاتهم المتواجدين قي قطاع غزة، رابطا إلكترونيا للتسجيل به حال رغبتهم في العودة إلى القاهرة؛ وذلك اختصارا للوقت وتوفيراللمجهود.

رابط التسجيل للمصريين العالقين في غزة

وتستقبل وزارة الخارجية المصرية طلبات المصريين العالقين بقطاع غزة للعودة إلى أرض الوطن عبر الرابط المخصص والذي يمكن الدخول إليه بشكل مباشر من هنــا.

‏‎ويأتي ذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

خطوات تسجيل رغبات العودة إلى مصر

وحتى تتمكن من تسجيل اسمك وعائلاتك للعودة إلى أرض الوطن، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالآتي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الذي خصصته وزارة الخارجية المصرية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

قم بكتابة الرقم القومي المصري باللغة الإنجليزية، ثم اضغط على التالي.

قم بملئ جميع البيانات المطلوبة في النموذج منها (الاسم بالكامل/ تاريخ الميلاد، الجنسية، صلة القرابة، رقم الهوية الفلسطينية في حالة تسجيل الفلسطينيين، ورقم الهاتف).

في النهاية قم بالضغط على إرسال.

شروط التسجيل للعودة إلى مصر

ووضعت وزارة الخارجية بعض الشروط التي يجب توافرها لسرعة الاستجابة لطلبات العالقين في قطاع غزة.

يكون مقدم الطلب الرئيسي من حملة الجنسية المصرية.

ويقوم مقدم الطلب الرئيسي بتعبئة نموذج الطلب الخاص به أولاً وبعد الانتهاء منه وإرساله يقوم بتعبئة نموذج طلب منفصل لكل فرد من أفراد عائلته.

ويجب إدخال نفس الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب الرئيسي في بداية كل النماذج المتعلقة بباقي أفراد العائلة في الخانة المخصصة لذلك في الصفحة الأولى من كل نموذج فقط.

وجوب تحري دقة المعلومات أثناء تعبئة النماذج وأن يكون لدى أصحاب الطلبات ما يثبت صحة البيانات التي تم تعبئتها (جوازات السفر/ بطاقة الرقم القومى/ شهادة ميلاد/ عقد زواج أو أية مستندات أخرى).

مع إتمام تعبئة النموذج، فإن ذلك يعنى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج أسماء المتقدمين وعائلاتهم على الكشوفات الخاصة باستخدام معبر رفح.

كما شددت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المصريين في قطاع غزة اقتصار قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة فقط، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها، تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

وأكدت السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.