الجامعات: مسيرات وحملات لحث الطلاب على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

يشارك طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، حيث قررت اتحادات الطلاب فى الجامعات حث الطلاب على المشاركة وتكوين مسيرات كبيرة للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى اللجان القريبة من كل جامعة، فيما قررت الجامعات توفير أوتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان التصويت كجزء من واجبها القانونى كاستحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى، وحث المجتمع الأكاديمى على المشاركة.

«التعليم العالى»: على المجتمع الأكاديمى تحقيق مشاركة فعالة وإيجابية فى الاستحقاق الدستورى

وحث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المجتمع الأكاديمى، من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة خلال الفترة من اليوم 10 ديسمبر حتى بعد غد الثلاثاء. وقال الوزير إن المجلس الأعلى للجامعات طالب، فى اجتماعه الدورى خلال الشهر الماضى، المجتمع الأكاديمى بالمشاركة الفعالة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمى بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى.

ودعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من أجل تصدير مشهد حضارى يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد أن هذا الاستحقاق الدستورى له أهمية كبيرة فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها، مشيراً إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب أن يساهم الجميع فى أدائه حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها، لأن المساهمة الإيجابية فى الانتخابات تمثل ركناً أساسياً من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعة نظمت خلال الفترة الماضية ندوات بالكليات لحث الطلاب على المشاركة فى انتخابات 2024، مشيرة إلى أنها سخّرت كافة الإمكانيات للمساهمة فى نقل الطلاب إلى مقار اللجان المختلفة للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، بحماسة الطلاب واستعدادهم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الجديد، الذى يبرهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة وهم على قلب رجل واحد، لمواصلة تحقيق الإنجازات القومية، واستمرار التنمية على أرض الوطن، مؤكداً أن هذه الندوات تُعد احتفالية وطنية.

وحث رئيس جامعة سوهاج الطلاب على أهمية المشاركة فى هذا العرس الوطنى تحقيقاً للديمقراطية وتنمية لروح الانتماء لديهم وإعطاء صوتهم ليكون لهم دور إيجابى فى استقرار الوطن، مؤكداً أهمية الاستحقاق الرئاسى فى صناعة مستقبل مصر، وعلى الطلاب أداء واجبهم ليس تجاه وطنهم فقط بل تجاه أسرهم، وهو حق من حقوقهم الدستورية يجب عليهم عدم التفريط فيه.

«الأعلى للجامعات»: الدراسة منتظمة

من جانبها كشفت مصادر فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنه «لا توجد أى قرارات رسمية بشأن منح الجامعات إجازة خلال انتخابات الرئاسة 2024، والدراسة ستكون منتظمة خلال أيام الانتخابات، والعمل بمختلف القطاعات يسير وفقاً للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية».

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن الأماكن التى توجد بها لجان للانتخابات هى المدارس والمواقع التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وأن الجامعات لا توجد بها أى أماكن تصويت أو اقتراع، لافتة إلى أنه بالنسبة للطلاب المغتربين، فإنه من المتوقع منحهم إجازة نصف يوم تتمثل فى تأجيل مواعيد المحاضرات وترحيلها، للذهاب لأقرب لجنة انتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وأنه حتى هذه اللحظة لا توجد أى قرارات بذلك. ونظمت كليات جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة ندوات توعوية بكل كلية، تحت شعارات (انزل شارك.. مصر هى الأهم) (مصر تستحق.. انزل شارك) فى إطار حرص الجامعة على توعية طلابها وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى تُعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.