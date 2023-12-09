نشأت الديهي: مصر أنقذت 10 ملايين مواطن من فيروس سي مجانا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا توجد دولة في العالم نفذت 12 ألف كيلو طرق في 7 سنوات، معقبًا: «أتحدى أي دولة تنجز ما حدث في مصر بهذا الرقم من التكلفة، وأن تنشئ مليون وحدة سكنية في هذه الفترة، مع 14 مدينة جديدة».

تابع «الديهي»، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية ten، مساء السبت: «أتحدى أي دولة في العالم تنهي كل البؤر الخطرة والمناطق العشوائية، وتنقل سكان الوحدات لمناطق جديدة مثلما فعلت مصر، وأتحدى أي دولة في العالم استطاعت أن تقضي على فيروس سي».

مصر أنقذت 10 ملايين مواطن من فيروس سي

ولفت إلى أن مصر أنقذت 10 ملايين مواطن من فيروس سي، وبشكل مجاني، بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن مصري، بصورة غير مسبوقة في العالم.