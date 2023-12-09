«تضامن كفر الشيخ» تُنظم ندوة تثقيفية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ ندوة تثقيفية، وذلك لتوعية مكلفات الخدمة العامة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاءت الندوة بقاعة مركز النيل للإعلام وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة هبة الكيلاني، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، والدكتورة ماجدة خير الله، مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وشادية هجرس، أخصائي أول بإدارة الخدمة العامة.

تحفيز المكلفات بالخدمة العامة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

وتم خلال الندوة تحفيز المكلفات بالخدمة العامة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وبدورهم فى نشر الوعى بين المواطنين والمواطنات، وبضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأنّ صوتهم أمانة من أجل النهوض بمصر الغالية، ومن أجل رسم مستقبل أفضل وحياة كريمة، وتبصيرهم بأنّ ذلك واجب قومى وانتماء للبلد، وأنهم شباب مصر وسواعدها القادرة على التغير من أجل حياة اجتماعية واقتصادية باعتبارهم.شباب اليوم وقيادات المستقبل، وأنّ بلدهم الحبيبة أمانة بين أيديهم، وأنهم قادرون على تحدي الصعاب والوصول بمصر لبر الأمان.

دور المكلفات بالخدمة العامة في متابعة العملية الانتخابية

كما تم خلال الندوة التأكيد على دور المكلفات بالخدمة العامة في متابعة العملية الانتخابية خلال أيام 10 - 11 - 12 ديسمبر، ومساعدة المواطنين خلال فترة الانتخابات خاصةً كبار السن وذوى الإعاقات والمواطنين البسطاء الأولي بالرعاية.

«جلالة»: مصر تبنى مستقبلها بسواعد الشباب

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، للمكلفات بالخدمة العامة الحاضرات أنّ مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من خلال مساعدة المواطنين هو بمثابة عرفاناً منهم بحبهم لبلدهم ووطنهم وولائهم لمصر الغالية التي سوف تبنى مستقبلها بسواعدهم وأنهم أمل مصر ومستقبلها الواعد.