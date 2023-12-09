ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة على طريق التطور الديمقراطي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك تحديات داخلية من المؤكد أن المواطنين يشعرون بها، ويريدون بالطبع التخلص منها، ومن ثم الاختيار في الانتخابات الرئاسية هذه المرة تحوطه اعتبارات كثيرة للمواطنين، وهو صاحب حق أنه يقدر من يستطيع مواجهة هذه التحديات سواء الداخلية أو الخارجية.

انتخابات الرئاسة مهمة للغاية

وأضاف «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة على طريق التطور الديمقراطي، ولا نزعم أننا بلغنا آخره، ولكن بالتأكيد أيضًا نحن نمضي في هذا الطريق، ولكي نمضي في هذا الطريق لا بد من الممارسة الديمقراطية واختيار الأصلح.

وتمنى من كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية خاصة أنها تقام على مدار 3 أيام، قائلًا: «الصوت الواحد سيحدث فارقًا بمفهوم المواطن، اليوم صوت المواطن يحدث فرقًا».