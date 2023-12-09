«المستقلين الجدد»: خروج الشعب للانتخابات الرئاسية حتمي للحفاظ على الوطن

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن خروج الشعب لصناديق الاقتراع أمر حتمي، للحفاظ على الوطن في ظل التحديات الكبيرة والمخاطر التي تحيط البلد من كل صوب وحدب.

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحزب يؤمن بأصالة المصريين والذين لطالما لبّوا نداء الوطن في كل الأزمات التي احتاج فيها الوطن لأبنائه.

الخروج للتصويت بات واجبا وطنيًا

وأشار إلى أن حزب المستقلين الجدد يعتبر أن الخروج للتصويت بات واجبُا وطنيًا، والتخاذل وعدم القيام به أمر غير مقبول، ليس لأنه مخالفة وفقط، ولكنه في الحقيقة تخلٍ عن مساندة الوطن في مرحلة هي الأخطر في السنوات الأخيرة.

وناشد حزب المستقلين الجدد، جموع المصريين بمختلف أعمارهم ممن لهم حق التصويت ومختلف أطيافهم وانتمائهم بالخروج، للتصويت وإعطاء رسالة قوية للعالم كله، بأن الشعب المصري الذي صنع العبور في 73، الذي خرج بالملايين في 30 يونيو ما زال هو صاحب الكلمة الوحيدة في رسم مستقبل بلاده ورفعتها.

مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تبدأ من صباح الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن يتم فتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.