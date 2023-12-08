حزب المستقلين الجدد: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية مشرفة

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن المصريين بالخارج خرجوا بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 على عكس المرات السابقة، وتوجهوا للقنصليات والسفارات للتصويت، ما يؤكد على وعي وحرص المصريين على ممارسة حقهم الدستوري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «عناني» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشاركة المصريين بالخارج كانت مشرفة، حيث رأينا كبار السن وأصحاب الهمم الذين قطعوا مسافات طويلة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع: القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى كانت حريصة على إطلاق أكثر من منظومة لخلق وعي سياسي لدى المواطن، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمرأة والشباب، علاوة على برامج الحماية والاهتمام بالصحة والتعليم والمبادرات الخاصة بالصحة، قائلًا: «سياسات الدولة أثرت في وعي المصريين، وهناك رغبة لدى المواطن المصري للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية».