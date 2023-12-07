«المستقلين الجدد» يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن غرفة عمليات الحزب برئاسة الدكتور محمود عبد الكريم، أمين الحزب، تتابع عن كثب نشاط الأمانات المختلفة لتنفيذ حملة «مشارك» في محافظات مصر، والتي تشهد حراكًا كبيرًا قبل الصمت الانتخابي.

حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وأكد أمين الحزب، في بيان له، أن الأمانة العامة وجهت باستمرار العمل على تشجيع المواطنين على النزول في كل القرى والمدن وحثهم على المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أنّ أمانات الحزب تؤكد ضرورة مشاركة المرأة بنسبة أعلى من الانتخابات السابقة.

وأوضح محمود العناني، أمين الحزب بسوهاج، أنّ كوادر الحزب تحركت فى قرى البلينا والعسيرات ومنشية ناصر والعديد من المراكز في قافلة تثقيفية للرد على تساؤلات المواطنين وحثهم على المشاركة.

أهمية المشاركة السياسية

فيما أشار محمد مطاوع، أمين الحزب بالوادي الجديد، إلى أنّ الحزب على مدار الأيام الماضية أطلق حملة لتوزيع منشورات ولافتات عن أهمية المشاركة السياسية ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أحمد خليل، أمين الحزب بأسوان، أنّ الأمانة نفذت حملة لطرق الأبواب في كوم أمبو وإدفو؛ لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

وفي بني سويف أكد طه الشريف، أن الحزب قد أعد أكثر من مقر للتسهيل على المواطنين الاستعلام عن مقر لجنتهم الانتخابية، ويجرى حاليا التنسيق مع الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتوفير سبل انتقال المواطنين للانتخاب.