«المستقلين الجدد»: الشعب المصري على وعي تام بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن كل أفراد الشعب بمختلف الطبقات على وعي تام وإدراك لأهمية الانتخابات الرئاسية وهذا الاستحقاق الدستوري الهام، وبالتالي أكدت كل الدراسات على مدار الفترات السابقة على خروج مكثف للمصريين من مختلف الطبقات والأعمار غدا لاسيما وأن هذه الانتخابات تأتي في ظروف محفزة لخروج المصريين.

المصريين دائما أصحاب إرداة

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الانتخابات الرئاسية حراك كبير وكثيف، مشيرا إلى أن المصريين دائما أصحاب إرادة ولا سيما أن هذه الانتخابات تتم في ظروف تعتبر الأصعب في آخر 10 سنوات بالمنطقة والصراع الملتهب بها ومحاولات النيل من الدولة المصرية.

وأشار إلى أن محاولات التشكيك التي أجرتها الجماعة الإرهابية في بداية الانتخابات سيكون لها مدلول إيجابي على خروج المصريين للحفاظ على دولتهم، مشيرا إلى أن الكثير يعتقد كون هذه المرحلة من التصويت في الانتخابات القادمة استمرار لمحاولات الحفاظ على الدولة التي بدأت منذ عام 2014.

دور «الوطنية للانتخابات» في التيسير على المواطنين

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تبخل على مدار الساعة بالاستجابة لكل شكاوى المواطنين بهدف التيسير عليهم، فضلا عن قيامها بالتسجيل التلقائي والتحديث لقاعدة البيانات الخاصة للناخبين، إلى جانب إقامة لجان خاصة للمغتربين لكي تساعد أي مواطن على أرض مصر له رغبة في الإدلاء بصوته في الانتخابات.