إكسترا نيوز: ميادين وشوارع العريش مزدحمة بالمساعدات المصرية المقدمة لغزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن معبر رفح لم يغلق ولو ساعة واحدة منذ 7 أكتوبر الماضي، وهذا ما أكده وزير الخارجية سامح شكري، في الندوة التي عقدت أمس في واشنطن وحضرها وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر، حيث تحدث باستفاضة عن الموقف المصري الثابت الذي ينطلق من حفاظ مصر على أمنها القومي من خلال هذه الحدود وبوابة رفح، والتي لا يمكن أن تكون جزءاً من حصار مصر على الشعب الفلسطيني.

المساعدات تصل على مدار الساعة

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لم تصل أي طائرة اليوم في مطار العريش إلا من قطر كانت تنقل عدداً من المسافرين الحاملين الجنسية المزدوجة إلا أن المساعدات تصل على مدار الساعة وشوارع وميادين داخل العريش مزدحمة بالمساعدات المصرية.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت

ولفت إلى أنه منذ اندلاع الأحداث في الساعات الأولى من 7 أكتوبر هرع الهلال الأحمر المصري بتوصيل عدد كبير من المساعدات، وحتى الآن تندرج هذه المساعدات مع المساعدات الكلية التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة.

وأكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتزحزح ومستمر حتى هذه اللحظة من خلال إدخال جزء كبير من المساعدات المصرية.