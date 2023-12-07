مجلس مدينة العريش يعلن تجهيز 18 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024

تشهد مدينة العريش استعدادات كبيرة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بتجهيز 18 لجنة بكافة أنحاء المدينة.

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أنه تم تجهيز 18 لجنة انتخابية، بالإضافة إلى ثلاث لجان أخرى بالمدينة للوافدين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمدينة

وأضاف العفش، أن التجهيزات تتم بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وأعلن جاهزية اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية التي سوف تجري مطلع الأسبوع القادم.

كان قد عقد اللواء أسامة العَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اجتماعا تنسيقيا في وقت سابق، بحضور كافة الجهات المعنية، استعدادا للانتخابات الرئاسية، لبدء عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام 10 - 11 - 12 ديسمبر الحالي.

تنفيذ توصيات الاجتماع الخاص بمراقبة الانتخابات

فيما تابع رئيس مجلس مدينة العريش، تنفيذ التوصيات الخاصة بلجان الانتخابات، والمرور على لجان الانتخابات، ومراجعة صيانة الإنارة العامة بمداخل اللجان ومحيطها وداخلها.

نظافة دورية لجميع اللجان طوال فترة الانتخابات

وأكد رئيس المجلس بضرورة عمل حملات نظافة دورية، وأعمال التجميل والمتابعة طوال فترة الانتخابات، لإظهار الشكل الجمالي للمدينة.

وكذلك التأكد من توفير المياه بصفه دائمة في مراحيض المدارس، لحاجة المشرفين على اللجان لها، علاوة على تسليم اللجان مهمات المبيت من أسرة ومراتب.