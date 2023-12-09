رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

المخرج أحمد البدري يدخل في غيبوبة حزنا على بتر قدمه

كتب:

أحمد حسين صوان
11:29 م | السبت 09 ديسمبر 2023
أحمد البدري

أحمد البدري

كشف محسن البدري، ابن شقيقة المخرج أحمد البدري، تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، اليوم السبت، داخل معهد ناصر في القاهرة.

وقال محسن البدري، لـ«الوطن»: «المخرج أحمد البدري، مُصاب بمرض السكر منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، لكنه أصيب قبل يومين بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، كونها تستوجب اهتمام بالغ الأهمية بسبب السكر».

تفاصيل دخول المخرج أحمد البدري في غيبوبة

وأضاف: «حدثت التهابات كبيرة بالجرح، وتسبب في غرغرينة، لذلك اضطر الفريق الطبي المعالج له، بإجراء عملية بتر أحد قدميه اليوم»، مؤكدًا أنّ «أحمد البدري أصيب بحالة حزن شديدة جدًا بعد عملية البتر، حتى تطور الأمر ودخل في غيبوبة كاملة، ولم يسترد وعيه حتى الآن»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

اقرأ المزيد:

بتر قدم المخرج أحمد البدري.. شريف إدريس يكشف التفاصيل

المخرج أحمد البدري يتغلب على كسر قدمه لتقديم العزاء في أشرف مصيلحي

النائب أحمد البدري: الدولة تستهدف انتقاء أفضل المعلمين لتطوير التعليم

أحمد البدري: ترددت في الموافقة على «عملة نادرة» بسبب إصابتي بالعصب السابع في عيني
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.