المخرج أحمد البدري يدخل في غيبوبة حزنا على بتر قدمه

كشف محسن البدري، ابن شقيقة المخرج أحمد البدري، تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، اليوم السبت، داخل معهد ناصر في القاهرة.

وقال محسن البدري، لـ«الوطن»: «المخرج أحمد البدري، مُصاب بمرض السكر منذ سنواتٍ طويلة، وأصيب في قدمه منذ شهرين تقريبًا، وكان يخضع للعلاج والمتابعة الطبية، لكنه أصيب قبل يومين بجرح كبير، وللأسف لم يتعامل معه بعناية شديدة، كونها تستوجب اهتمام بالغ الأهمية بسبب السكر».

تفاصيل دخول المخرج أحمد البدري في غيبوبة

وأضاف: «حدثت التهابات كبيرة بالجرح، وتسبب في غرغرينة، لذلك اضطر الفريق الطبي المعالج له، بإجراء عملية بتر أحد قدميه اليوم»، مؤكدًا أنّ «أحمد البدري أصيب بحالة حزن شديدة جدًا بعد عملية البتر، حتى تطور الأمر ودخل في غيبوبة كاملة، ولم يسترد وعيه حتى الآن»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.