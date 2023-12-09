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بتر قدم المخرج أحمد البدري.. شريف إدريس يكشف التفاصيل

كتب:

أحمد حسين صوان
11:13 م | السبت 09 ديسمبر 2023
أحمد البدري

أحمد البدري

كشف الفنان شريف إدريس، عن تدهور الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، خلال اليومين الماضيين، ليُنقل فورًا إلى معهد ناصر بالقاهرة، موضحًا أنه أصيب بجرح كبير في القدم، بجانب إصابته بالسكر، وحصوله على جرعات الأنسولين.

وقال شريف إدريس، لـ«الوطن»، إنّ المخرج أحمد البدري، خضع لعملية بتر في قدمه، قبل قليل، وذلك بعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، «الجرح كان شديدا، مع مرض السكر، تسبب في حدوث مضاعفات، والدكاترة نصحوا بعملية بتر القدم فورًا».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.