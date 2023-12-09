بتر قدم المخرج أحمد البدري.. شريف إدريس يكشف التفاصيل

كشف الفنان شريف إدريس، عن تدهور الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، خلال اليومين الماضيين، ليُنقل فورًا إلى معهد ناصر بالقاهرة، موضحًا أنه أصيب بجرح كبير في القدم، بجانب إصابته بالسكر، وحصوله على جرعات الأنسولين.

وقال شريف إدريس، لـ«الوطن»، إنّ المخرج أحمد البدري، خضع لعملية بتر في قدمه، قبل قليل، وذلك بعد خضوعه للعديد من الفحوصات الطبية، «الجرح كان شديدا، مع مرض السكر، تسبب في حدوث مضاعفات، والدكاترة نصحوا بعملية بتر القدم فورًا».