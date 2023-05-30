النائب أحمد البدري: الدولة تستهدف انتقاء أفضل المعلمين لتطوير التعليم

أكد النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره جانبا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم، تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بالعملية التعليمية في المرحلة المقبلة، لاسيما وأن ذلك يتماشى مع خطة الدولة في تعيين 150 ألف معلم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مشاركة القيادة السياسية تعزز اتجاه الدولة إلى انتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميا وفنيا وشخصيا، وهذا التأهيل خطوة حقيقية في طريق الجمهورية الجديدة.

تفاصيل لجنة التعليم والبحث العلمي

وأوضح أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ كانت أول من طالبت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم، فضلا عن موافقة اللجنة البرلمانية على اقتراح برغبة تقدم به وزير التعليم الأسبق الدكتور محب الرافعي بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو ما جرى إرساله إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وترجمته بالفعل إلى مشروع قانون يدرس الآن في جلسات الحوار الوطني.

وشدد وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة من الجمهورية الجديدة تستهدف انتقاء أفضل العناصر من المعلمين وأصحاب الخبرات، لتخريج جيل جديد من الطلبة قادر على الفهم والقراءة والتفكير والتخيل.

وتابع:«ليس من المناسب الآن استمرار العمل بنفس الوتيره داخل المدارس، ويجب على الأسر المصرية التفكير بشكل مختلف في تأهيل أطفالها للمرحلة الجديدة حتى نستطيع مواكبة العصر».

الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد جانبا من الاختبارات

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد جانبا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تجرى بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علميا وفنيا وشخصيا.