أحمد البدري: ترددت في الموافقة على «عملة نادرة» بسبب إصابتي بالعصب السابع في عيني

يعود المخرج والفنان أحمد البدرى إلى شاشات التليفزيون بعد غياب 11 عاماً تقريباً بمسلسل «عملة نادرة» مع الفنانة نيللى كريم، والذى يشارك فيه كممثل بشخصية «شيخ الغفر» التى حازت إعجاب الجمهور خلال الحلقات الأولى فى السباق الرمضانى الجارى مع المخرج ماندو العدل.

ومن جانبه، أعرب «البدرى» عن سعادته الشديدة بعودته مجدداً إلى جمهوره، خاصة أنه لم يظهر على الشاشة منذ سنوات طويلة، حيث أشاد بالدور الكبير الذى تقدمه شركة العدل جروب وجهودها الحثيثة فى الدراما التليفزيونية على مدار العام.

توترت في أول مشاهدي أمام جمال سليمان بسبب اللهجة الصعيدية

وكشف «البدرى» تفاصيل مشاركته فى هذا العمل قائلاً: «أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للمخرج محمد العدل على وقوفه معى وإصراره على ترشيحه لى للعمل مع الفنانة نيللى كريم والفنان العبقرى جمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبورية ومحمد فهيم وفريد سيف النصر».

وقال أحمد البدرى لـ«الوطن»: «تحدث معى المخرج ماندو العدل، وطلب منى الانضمام إلى أسرة المسلسل وتقديم دور شيخ الغفر، ولكنى تعجبت فى بداية الأمر، وقلت له «نسيت التمثيل من زمان بالإضافة إلى «عينى الشمال بتقفل علشان العصب السابع»، ليرد علىّ قائلاً: «الشخصية اسمها عواد الأعور، وبسبب إصراره على وجودى بالدور وافقت».

وعن كواليس التصوير بينه وبين الفنان جمال سليمان قال: «فى أول مشهد جمع بينى وبين الأستاذ جمال سليمان كنت متوتراً للغاية، وتوقفت أكثر من مرة بسبب عدم التدريب الكافى على اللهجة الصعيدى، ثم شعر جمال سليمان وقتها بتوترى، فأوقف التصوير أكثر من مرة من أجل تخفيف التوتر لدىّ، فهو ممثل قوى وعبقرى، ووقف بجوارى فى مشاهد كثيرة، وأنا فخور بالتعاون الذى جمع بيننا».

كل من يمثل بالمسلسل كانوا في منتهى التقدير لي

وأضاف «البدرى»: «العدل جروب من الشركات المحترمة، فكل من يمثل بالمسلسل كانوا فى منتهى التقدير لى وكلهم فى غاية الذوق وعلى رأسهم المنتج الفنى الأستاذ هانى عبدالله، كما أن الدكتور مدحت العدل، وفر للمسلسل كل ما يحتاجه من أجل خروجه بهذا الشكل للجمهور، فلم يكن ذلك التعاون الأول بيننا، ولكنى كنت المخرج المنفذ للمخرج شريف عرفة فى فيلم مافيا، وكان مدحت العدل كاتب العمل، فهو مؤلف قدير ويستحق كل الاحترام والتقدير».

وعن صعوبة تعلم اللهجة الصعيدى، قال أحمد البدرى: «أتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبدالنبى الهوارى، مصحح اللغة، لأنه بذل مجهوداً كبيراً من أجل تعليم فريق العمل بأكمله اللهجة الصعيدية، وبذل معى تحديداً مجهوداً كبيراً، فهو شخص صبور ويعلّم من أمامه اللهجة بكل احترافية».

وعن التنافس فى شهر رمضان، قال البدرى: «دائماً أنظر لتلك الأمور بنظرية العملة الجيدة تطرد العمل الرديئة، والتنافس الشريف يجعل المسلسلات فى مرتبة عالية، ويعمل على إفراز نجوم أكثر، وتقديم منتج أحسن وأجود، وموسم رمضان 2023 يعتبر من المواسم المهمة».