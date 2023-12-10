فتح باب التصويت في انتخابات الرئاسة بالإسكندرية.. 36 لجنة للمغتربين

فتحت 533 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 36 لجنة للوافدين في الإسكندرية، أبوابها في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث شهد محيط اللجان إقبالا جيدا في الدقائق الأولى نظراً لرغبة المواطنين المشاركة في العرس الديمقراطي.

ورصدت «الوطن» انتهاء كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 بالمقار الانتخابية من خلال تقديم الدعم اللوجيستي، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

رفع كفاءة الشوارع في محيط اللجان الانتخابية

كما شهدت الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، تطور كبير من حيث رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع كافة الإشغالات.

كما جرى توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

4.3 مليون ناخب في الإسكندرية

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.