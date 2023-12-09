أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية تدعم عملية التنمية السياسية

قالت الدكتورة وئام عثمان، أستاذة العلوم السياسية، إنَّ المتابعة الدولية للانتخابات الرئاسية المصرية تمثل الشفافية والنزاهة بالإضافة إلى إثباتها إتمام العملية الانتخابية والديمقراطية ومدى حرص القيادة السياسية على تطوير وتحديث النظام السياسي.

الانتخابات الرئاسية الحالية بمثابة إعلان عن الديمقراطية المصرية

وأضافت «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الانتخابات الرئاسية الحالية بمثابة إعلان عن الديمقراطية المصرية التشاركية التي استطاعت البلاد من خلالها دعم المنظومة التنموية وسيرها وفقا لخطوات مدروسة وثابتة رغم التحديات المحيطة.

وتابعت أستاذة العلوم السياسية: «نتجه نحو العام 2030 لنعلن نجاح الشعب المصري، قيادةً وشعباً، في تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعتبر الانتخابات الرئاسية جزءاً رئيسياً لها، لتعبيرها عن النجاح في تحقيق التنمية السياسية بكل أركانها وتحت مرأى ومراقبة جميع المشاركين من الجمعيات والمؤسسات الخارجية التي تتابع عن كثب مدى نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المصرية».