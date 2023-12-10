ابن أخت خالد صالح يرافق أحمد البدري في المستشفى بعد بتر قدمه

قال محسن البدري، ابن أخت المخرج أحمد البدري، إنّ الأخير ما زال في المستشفى حاليًا، بعد خضوعه لعملية بتر قدمه، ولم يتحدد موعد عودته للمنزل، لاسيما وأن حالته النفسية تراجعت بشكلٍ كبير، حزنًا على ما أصابه، ودخل في غيبوبة كاملة.

وأوضح محسن البدري، لـ«الوطن»، أنّ ابن أخت الفنان الراحل خالد صالح، يتواجد رفقة المخرج أحمد البدري، من صباح اليوم- لأنهما جيران منطقة واحدة- وحرص على التواجد بصحبته في هذا الموقف الأليم، مردفًا: «مش سايبه وواقف جنبه وبيسانده ربنا يكرمه».

وناشد ابن أخت المخرج أحمد البدري، الجمهور بالدعاء له بالشفاء، وأنّ يلهمه الله- عز وجل- التأقلم مع الوضع الصحي الجديد، مردفا: «ربنا يعينه ويصبره على اللي هو فيه».