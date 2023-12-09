النائبة رشا فايز: اقتراح بوزارة للتعليم الفني تشمل المدارس والجامعات التكنولوجية

قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل النقاشات والجولات والزيارات التي قمنا بها، واتفقنا بنسبة 100% على أن يكون التعليم على رأس أولوية الدولة المصرية، وعلى رأس عمل الرئيس القادم أن لايعلو صوت فوق صوت التعليم في المرحلة القادمة.

لم يكن هناك خطوط حمراء

وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال لقائها ببرنامج التاسعة المذاع عبر قناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أثناء مناقشتنا ملف التعليم لم يكن هناك خطوط حمراء، فلابد من سرعة إصدار قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب وهو اتساقا مع مخرجات الحوار الوطني، مشيرة إلى أننا رؤية وطنية وهي رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم، ولكن لا أحد يعمل بها.

وزارة مستقلة للتعليم الفني

وتابعت أن لأهمية التعليم الفني إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني وستكون معنية بكل ما يخص بالتعليم الفني بجميع مراحل التعليم، وتشمل في سياقها الجامعات التكنولوجية.