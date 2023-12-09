«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا يمنح شهادات جامعية للطلاب بمحافظة الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «مركز جارتن»، الكائن مقرها في 41 شارع النبي دانيال بمحطة الرمل، الطابق الأول بمحافظة الإسكندرية، التي تدرب طلاب بأقسام «التمريض - الإسعافات الأولية - الصحة النفسية - التحاليل الطبية - رياض الأطفال - الموارد البشرية - السياحة والفنادق - الإعلام والصحافة - إدارة الأعمال - السكرتارية - أساسيات التدريس - المساحة - الحاسب الآلي - اللغة الإنجليزية»؛ لمنح شهادات جامعية دون الحصول على تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمي أكاديمي.

مطالبة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

وخاطب الدكتور أيمن عاشور، محافظ الإسكندرية، لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة، حيال هذه المنشأة، حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب الدكتور أيمن عاشور، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعمال شأن الوزارة نحو المنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل جرت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.