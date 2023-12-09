توضيح هام من «التعليم» بشأن مد إجازة الطلاب في المدارس بعد انتخابات الرئاسة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتمّ تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بمد إجازة الطلاب بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية، لبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لتضمن الأربعاء والخميس.

إجازة الانتخابات الرئاسية 3 أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ ما يتمّ تداوله علي مواقع التواصل بشأن مدّ إجازة الانتخابات الرئاسية غير صحيح، ولم تصدر وزارة التربية والتعليم أي قرارات بمدّ إجازة الطلاب.

وأضاف المصدر، أنَّه تمّ منح الطلاب بالمدارس المخصصة للانتخابات الرئاسية من «10 حتى 12 ديسمبر 2023» خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية فقط، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق للإشاعات، مؤكّداً أنَّ ما يتمّ تداوله ليس له أي أساس من الصحة.