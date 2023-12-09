«التعليم» تحتفل باليوم العالمي لمحاربة الفساد.. مبادرات وزيارات وندوات

احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، باليوم العالمي لمحاربة الفساد، من خلال توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور بمعنى الفساد وصورة وأضراره وكيفية محاربته.

وأكّد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أنَّ الفساد من أخطر القضايا التي تواجهنا فهو أداة تعطل العمل، وتخلق حالة من عدم الاستقرار، لذا كان يجب علينا أن نبدأ خطوات مكافحة الفساد ومنها التركيز علي إنشاء جيل واعي نظيف قائم على الأخلاق واحترام القوانين ، وتربية النفس على احترام القيم الدينية والمعتقدات واحترام الآخر ومخافة الله.

اليوم العالمي لمحاربة الفساد

وتعد مديرية التربية والتعليم مجموعة من المبادرات التي تحث علي الالتزام بالقيم الإنسانية والإيجابية والانتماء والولاء للوطن والأسرة والمدرسة وكذلك الندوات والزيارات، ونشر الحملات الإعلامية التوعوية للطلبة والمعلمين والعاملين والجمهور، وتعريف الجميع بأنواع الفساد وطرق التعاون للقضاء عليه.

كما تشرك المديرية العاملين في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة بالأنشطة الموسيقية والمسرحية، وتعمل على تحديث وتفعيل خدمة المواطنين ودعمها بالأدوات والأجهزة الحديثة والموارد البشرية ذات المهارة العالية ومتابعة شكوي الجمهور وحلها، فهي من أوجه انتشار استغلال الناس والتحايل عليهم مما يساهم في نشر الفساد، لذا تولي المديرية دعماً كبيراً لخدمة المواطنين والتي حصلت هذا العام على المركز الأول، إذ استقبلت 25661 شكوى وتمّ حلها.