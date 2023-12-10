يمتاز برج القوس بطيبة القلب والتسامح، والقدرة على سرعة تكوين العلاقات والصداقات، ويحب السفر والترفيه ويجيد التخطيط، وهو صاحب يمكن الاعتماد عليه ويجيد التعاملات بشكل جيد، ومن أبرز مشاهيره هاني شاكر ونجلاء فتحي.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج القوس الأحد 10-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول الأفلاك أنّ مولود برج القوس يتسم بقدر كبير من الذكاء، لذا هو بحاجة إلى استغلال ذكائه من أجل في الانتهاء من المهام المطلوبة في العمل، ويمكنه وضع خطط بديلة لتنفيذ المشروعات بمهارة وسرعة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بأنّ تبتعد عن الدخول في الأمور التي تخص شريك حياتك، وتتخلص من الضغط النفسي كي تكون علاقة عاطفية صحية خالية من الضغط والتوتر في الفترات المقبلة.