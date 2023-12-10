5 معلومات عن المخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه

تعرض المخرج أحمد البدري، لأزمة صحية شديدة نتيجة مضاعفات مرض السكر حيث تم بتر قدمه، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البدري.

معلومات عن المخرج أحمد البدري

- تخرج البدري في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977.

- التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985.

- بدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.

- شارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال.

وخاض بعد فترة تجربة اﻹخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية.

أزمة أحمد البدري الصحية

تعرض المخرج أحمد البدري منذ يومين لأزمة صحية، حيث أنه مريض سكر ولكن تعرض لجرح في قدمة تدهور بشكلٍ ملحوظ بسبب مرض السكر وتم بتر قدمه.