«إكسترا نيوز» ترصد الأجواء أمام مقرات انتخابات الرئاسة: توافد مبكر للمواطنين

بدأ توافد الناخبين مبكرًا على لجان الاقتراع في المحافظات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، على مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب التصويت بحسب ما استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» في لقطات حية لها.

جاء ذلك قبل فتح باب التصويت باللجان المختلفة على مستوى الجمهورية، إذ أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التصويت في تمام الساعة 9 صباحا ولمدة 3 أيام إلا أن تواجد الناخبين بدأ من تمام الساعة 7 من أجل المشاركة.

يأتي ذلك في الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.