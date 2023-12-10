متى تبدأ لجان التصويت فتح أبوابها أمام المواطنين في الانتخابات الرئاسية

تبدأ لجان الاقتراع فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي تبدأ اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى 12 من ذات الشهر، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.

التصويت مستمر 3 أيام

ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

تحديث قاعدة البيانات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من التسهيلات على المواطنين التي تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر، من خلال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

ويتبع الناخب عدد من الخطوات التي تمكنه من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بسهولة، وذلك بعد الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

بعدها يضغط الناخب على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي»، وكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

وبعد ذلك يضغط الناخب على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي الخاص به.

كما حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من بعض الأشياء التي تبطل صوت الناخب إذا فعلها وهي استعماله للقلم الرصاص في التصويت، أو إذا قام الناخب بإثبات رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.