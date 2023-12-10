طوابير أمام لجان مصر القديمة بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجنة الانتخابية في مدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في أول أيام التصويت بالداخل، وسط تكثيف أمني بمحيط الجنة، واصطف الناخبون والناخبات في طوابير منتظرين فتح باب التصويت عند الساعة التاسعة صباحا.

استمرار أعمال التعقيم والتطهير بمحيط اللجان

ووصل القضاة المشرفون إلى مقر التصويت منذ الساعة الثامنة صباحًا، وشهد محيط اللجنة الانتخابية تخصيص أماكن لانتظار الناخبين لحمايتهم من أشعة الشمس واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لحمايتهم من فيروس كورونا.

معرفة لجنتك في الانتخابات الرئاسية

وفي وقت سابق، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرق معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي بالهاتف المحمول، من خلال الاتصال أو إرسال الرقم القومي على رقم 515 مجانًا.