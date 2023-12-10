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انتخابات المصريين بالداخل

بالأغاني والأعلام.. توافد الناخبين على لجنة الشهيد صابر أبو نائب في حلوان

كتب:

تامر نادر
08:48 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
توافد الناخبين

توافد الناخبين

شهدت لجنة الشهيد صابر أبو نائب في حلوان، توافد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل بدء عملية التصويت.

الناخبون يحملون الأعلام

واصطف الناخبون رجالا ونساء على اختلاف فئاتهم العمرية أمام اللجنة، حاملين الأعلام، هاتفين بالأغاني الوطنية، في جو حماسي، وحرص الأطفال على التواجد وسط الناخبين

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية تبدأ اليوم، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

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بقلم تامر نادر

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