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تيسير مطر: الأحزاب تواصلت مع المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات

كتب:

مريم جاد
09:21 م | السبت 09 ديسمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مصر مرت منذ عام 2014 بالعديد من الأزمات وقامت ببناء الدولة مرة أخرى وخاصة المحور السياسي الذي يعتبر خطوة إيجابية للبلد، وغدا يوجد عرس انتخابي وتتحرك الأحزاب لإبداء رأيها والتواصل مع المواطن لاختيار المرشح المناسب.

ضمان الصوت الانتخابي للمواطن

وأضاف «مطر» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد العديد من الخطوات التي تدل على ممارسة الديمقراطية وتقديم المرشحين لبرامجهم الانتخابية؛ إذ غطى الإعلام كافة البرامج باعتدال، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برنامجا خاصا يضمن للمواطن حرية التعبير عن رأيه.

وتابع: مصر الدولة الوحيدة التي يخضع التصويت بها لإشراف قضائي كامل لأنه يعطي أمان للمواطن بوصول صوته للصندوق بكل حرية وسرية، لافتا إلى أهمية مشاركة المواطن بالانتخابات لضمانه مستقبل وطنه وأولاده.

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